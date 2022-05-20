В Казнете обсуждают видео с бывшим акимом Кульсары, который якобы занимается закладкой наркотиков, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В Telegram-каналах появилось видео с бывшим акимом Кульсары Атырауской области Каржауом Шаргабаевым. На кадрах он говорит, что возглавлял город до 2019 года. А в микрорайоне Коктем в Атырау оказался по просьбе знакомых, которые попросили его забрать «кое-что». Далее он показывает белый сверток и говорит, что пришёл за ним.
– Я уже в третий раз прихожу за ним (свёртком - прим. автора), но не знаю, что находится внутри. Мне сказали, что там лекарство. Я так больше не буду, признаю свою вину, - говорит на видео Каржау Шаргабаев и продолжает отвечать на вопросы автора ролика.
Позже на своей странице в Facebook экс-аким Кульсары опубликовал видеообращение, в котором объяснил, что 19 мая на него напали незнакомые люди, избили и заставили признаться на камеру в том, что закладывал наркотики.
– Я по просьбе знакомого приехал забрать кое-что. Тогда ко мне подошли незнакомые люди, потребовали документы и телефон, начали пугать меня, отобрали смартфон. Их было около 7-8 человек. Они набросились на меня, нашли среди документов визитку от 2019 года, когда я был на посту акима Кульсары и потребовали, чтобы я снялся на видео. В противном случае они угрожали меня убить и закопать на кладбище. На кадрах видно, что у меня изо рта идёт кровь и что сильно избит. Я испугался за свою жизнь и жизнь своих близких, буду добиваться того, чтобы тех, кто избивал меня, привлекли к ответственности и буду добиваться справедливости. Сейчас я принимаю лечение, - говорит он и при этом демонстрирует следы побоев.
Кроме этого Каржау Шаргабаев уточнил, что ушёл с поста главы Кульсары ещё в 2019 году.
В пресс-службе департамента полиции сообщили, что по данному факту проводится проверка. Иную информацию в интересах следствия стражи порядка разглашать не стали.
JIw81DkqH4U
