Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова прокомментировала вопрос снижения пенсионного возраста для женщин, передаёт Zakon.kz.Иллюстративное фото из архива "МГ"
В кулуарах сената она рассказала журналистам, что встречалась в представителями «Движения женщин Казахстана», которые внесли свои предложения.
- Мы внесли свои. Наши предложения им тоже понравились, поэтому мы сейчас в рабочей группе продолжаем работать, ведём расчёты. Вы знаете, что каждая социальная поддержка стоит денег. Мы взяли тайм-аут и сказали: давайте рассчитаем, рассмотрим, какой вариант будет наиболее приемлемым. После того, как определимся с более приемлемым вариантом, мы выйдем вместе с этими женщинами и дадим информацию, - сказала Дуйсенова.Сейчас в Казахстане мужчины выходят на пенсию с 63 лет. Пенсионный возраст женщин ежегодно повышается. В 2027 году он сравняется с пенсионным возрастом мужчин. 12 мая вице-премьер Ералы Тугжанов говорил, что вопрос о снижении пенсионного возраста в Казахстане будет обсуждаться, так как эту тему регулярно поднимают шахтеры и матери детей с инвалидностью. Комментируя вопрос здоровья людей предпенсионного возраста, министр здравоохранения сказала, что женщины в Казахстане живут на 9 лет дольше мужчин.