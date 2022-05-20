– На рынке «Алтын Алма» 18 мая средь белого дня был осуществлён отлов собак с особой жестокостью. Люди, которые отлавливали собак, на контакт не шли. Куда дальше повезли собак - неизвестно. Видео предоставил ребёнок, что ещё больше ужасает, - рассказала женщина.

– Я видел это видео, мне тоже скинули, но это не наши сотрудники. 18 мая мы не отлавливали собак в этом районе. Возможно, это работники самого рынка, - отметил Гадилбек Алибек.

Тема бродячих животных стала для уральцев одной из самых бурно обсуждаемых и актуальных. Горожане поделились на два лагеря: защитников животных и тех, что считает их опасными. Зоозащитники уверяют, что собаки сами по себе не нападают на человека и если животные проявляют агрессию, то в этом есть прямая вина самих людей. Вторая группа уральцев уверена, что бродячие собаки нередко без причины нападают на прохожих и требуют вернуть отстрел. После вступления в силу закона об ответственном отношении с животными усыплять отловленных бродячих собак и кошек запрещено. Компетентные органы могут только их отловить, сделать необходимые прививки, стерилизовать и обратно отпустить в их ареал обитания. В редакцию «МГ» обратились жители, ставшие свидетелями жесткого обращения с животными.Между тем директор Уральской городской ветеринарной станции Гадилбек Алибеков заявил, что люди на видео не являются сотрудниками его ведомства.Также спикер отметил, что с начала года с городских улиц на станцию доставили чуть более тысячи собак, которых после прививок и стерилизации выпустили на волю.