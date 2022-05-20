Полученные данные позволят проектировать новые станции метро с учётом реальных особенностей сейсмического воздействия, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото: МИИР РК
В пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития сообщили, что на новых станциях метро Алматы «Бауыржан Момышулы» и «Сары Арка» установили швейцарские сейсмические станции.
- Благодаря им открывается возможность получать инструментальные записи кинематических параметров при ожидаемых землетрясениях. Полученная информация позволит в дальнейшем проектировать новые станции метрополитена с учётом реальных особенностей сейсмического воздействия, - пояснили в ведомстве.
Установить приборы планируют и на двух строящихся станциях метро.
Ранее аким Алматы говорил, что станции «Бауыржан Момышулы» и «Сары Арка» запустят в июне. Это позволит увеличить ежедневный пассажиропоток метро с 40 тысяч до 86 тысяч.
20 мая в ходе брифинга в РСК руководитель управления городской мобильности Алматы Гани Мурзаханов сообщил, что сейчас на станциях проходят тестовые испытания систем автоматики и движения. Закупать новые составы власти не планируют.
- Сейчас у нас имеется 15 составов. Их достаточно для метрополитена с учётом запуска двух новых станций, - сказал Мурзаханов.
Всего курсируют 60 вагонов, 32 из которых купили в прошлом году.
