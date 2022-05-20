– Автор видео поясняет, что вещество является наркотическим средством. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта». Устанавливается местонахождение 41-летнего Каржауа Шаргабаева, жителя Жылойского района, - сообщили стражи порядка.20 мая в Facebook опубликовано видео самого Шаргабаева. На нём он говорит, 19 мая в селе Томарлы неизвестные избили его, забрали телефон, пригрозили и записали на видео. По данному факту в отношении неизвестных полицейские так же зарегистрировали уголовное дело по статье 293 УК РК «Хулиганство». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
