На бОльшей части водоёмов будет вестись рыбное хозяйство, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
На сайте gosreestr.kz
были объявлены торги по продаже в доверительное управление водоёмов в ЗКО. Только за четыре месяца прошлого года «с молотка» ушло 14 водоёмов области, в том числе и озеро Шалкар, что вызвало возмущение среди казахстанцев.
Редакция «МГ» обратилась в управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО, где пояснили, что торги состоялись только по передаче водоёмов в доверительное управление, а не по продаже.
Главный специалист управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Зульфия Урынгалиева пояснила, что по паспорту озеро Шалкар закреплено для ведения рыбного хозяйства. После того, как за ним не смогли вести должный уход, оно стало резервным водоёмом для ведения рыбного хозяйства.
- Раннее все процедуры закрепления водоёмов производили в бумажном варианте, сейчас это происходит всё в электронном формате, через портал, как аукцион. Там же на сайте указываются все данные о водоёме. По Конституции все природные запасы, в том числе и водоёмы, не продаются. Возможна лишь аренда. Вот сейчас озеро Шалкар передали в доверительное управление сроком на 10 лет. По паспорту Шалкар закреплён как промысловый водоём, но сейчас хотят изменить его целевое назначение на садковый, для выращивания рыбы или сделать как озерно-товарное рыбное хозяйство, - рассказала Зульфия Урынгалиева.
Теперь управляющий за свой счёт обязан проводить биологическое обоснование водоёма, содержать озеро в надлежащем состоянии, организовывать субботники, производить зарыбление, проводить противозаморные мероприятия.
- В региональной программе развития рыбного хозяйства указано, сколько должен выращивать рыбы арендатор озера до 2030 года. Согласно научным данным, Шалкар перспективный водоём, - отметила главный специалист.
Как уверили в ведомстве, передача водоёмов в доверительное управление не отразится на жителях области, ведь есть общие правила водопользования. То есть там по-прежнему можно будет купаться, ловить рыбу, организовывать водопой скота (но только со специальной площадкой).
Если резервный водоём не закреплен за субъектом рыбного хозяйства, то до пяти килограмм рыбы выловить на удочку можно бесплатно. Если водоём закреплен, то тогда временный собственник озера выдает путёвки, где прописаны условия.
Отметим, также через торги были переданы в доверительное управление ещё несколько водоёмов:
- в районе Байтерек озеро Прорва, Брусяное, Орлово, пруд Чигрин, №1 и №2 у посёлка Котельникова, водохранилище на реке Малая Быковка, на реке Рубежка, на балке Таловая №2;
- в районе Шынгырлау озеро Жыланды и Шанды;
- в Бурлинском районе пруд Тихоновский;
- в Теректинском районе озеро Шалкар и водохранилище на балке Сулусай.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.