Фото Медета Медресова Задержание подозреваемого произошло рядом с мечетью, напротив ТРЦ «Галактика» около 17:30 20 мая. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП задержали 23 летнего мужчину. Его подозревают в вымогательстве денег у жителя Аксая. Иные сведения разглашению не подлежат.