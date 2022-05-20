В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +12..+14, ночью похолодает до +6..+8. Ветер северо-западный до 23 метров в секунду.

В Атырау ожидается дождь. Днём будет +15..+17 градусов, ночью +8..+10 градусов. Ветер северо-западный до 20 метров в секунду.

В Актобе - дождь. Днём ожидается до +10..+12 градусов. Ночью похолодает до +6..+8 градусов. Ветер северо-западный до 15 метров в секунду.

В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +14..+16 градусов, ночью опустятся до +12..+14 градусов. Ветер северо-западный до 20 метров в секунду.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Северо-западный циклон вызовет обострение синоптических процессов – на большей страны ожидаются дожди, на западе и северо-западе - грозы, град и порывистый ветер.