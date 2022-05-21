– Момент кражи велосипеда зафиксировали видеокамеры в подъезде одного из многоквартирных домов. Задержанный свою вину не отрицал и сознался в том, что ранее совершил ещё три кражи велосипедов. Один велосипед изъят по месту проживания. Полицейским удалось выйти на скупщика, у которого изъяли ещё три велосипеда. Всего у скупщика изъято восемь велосипедов, по четырём уже установлены владельцы, ещё по четырём проводятся проверки по заявлениям граждан. Задержана гражданская супруга подозреваемого, которая согласилась сотрудничать со следствием и рассказала, что с июля 2021 года её супруг украл и продал 25 велосипедов, – рассказала сотрудник пресс-службы департамента полиции ЗКО Дарига Мажитова.

