- Возле одного из домов в селе Белогорка в двух человек попала молния. По прибытии выяснилось: ребёнок 2007 года рождения из-за удара молнии скончался на месте, 27-летний мужчина был доставлен в больницу скорой медицинской помощи в Актобе, - рассказали в пресс-службе ДЧС региона.

- Даже если устройство не используется, а просто находится во включённом состоянии, есть вероятность поражения молнией. Во время грозы рекомендуется не иметь на себе металлические предметы и бижутерию, - предупредили в ДЧС.

Фото из архива "МГ" Вызов спасателям поступил в 19:15.Белогорка находится недалеко от Актобе близ трассы Самара - Шымкент. Спасатели просят жителей во время грозы держаться подальше от высоких деревьев и линий электропередач, не купаться в водоёмах, не держать в руках длинные металлические предметы - удочки, зонты и другое, а также не касаться металлических сооружений и не звонить по телефону.В регионе и сегодня объявлено штормовое предупреждение. На северо-западе и северо-востоке ожидается сильный дождь, на западе, севере и в центре области - гроза и град. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.