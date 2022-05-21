Коммунальщики заявили, что сам колодец был закрыт, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Атырау младшеклассник провалился в канализацию В социальных сетях сообщалось, что младшеклассник упал в канализацию 20 мая недалеко от школы имени К. Сатпаева. В детской больнице рассказали, что мальчику провели обработку ссадины на коленке и отпустили домой. Также ребёнок получил ушиб мягких тканей височной части головы. В «Атырау облысы Су Арнасы» сообщили, что предприятие устанавливало канализационный колодец в посёлке Геолог.
- Место было ограждено, сам колодец был закрыт. Оставалось засыпать только пазуху снаружи колодца. Рабочие ждали доставку грунта для её засыпки. Ребята, шедшие мимо, вдруг побежали за ограждение. На призывы остановиться не реагировали. В результате, один из них, по невнимательности, попал в пазуху сбоку от колодца, - рассказали в коммунальной компании.
Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает, «он получил лишь ушибы», подчеркнули коммунальщики.