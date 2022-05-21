- Место было ограждено, сам колодец был закрыт. Оставалось засыпать только пазуху снаружи колодца. Рабочие ждали доставку грунта для её засыпки. Ребята, шедшие мимо, вдруг побежали за ограждение. На призывы остановиться не реагировали. В результате, один из них, по невнимательности, попал в пазуху сбоку от колодца, - рассказали в коммунальной компании.Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает, «он получил лишь ушибы», подчеркнули коммунальщики. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
