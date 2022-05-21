28-летнего мужчину госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи вечером 20 мая, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 30 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" В селе Белогорка молния попала в мужчину и 15-летнего ребёнка. Они находились недалеко от дома. Ребёнок 2007 года рождения скончался на месте.
- Первую помощь пострадавшему оказал участковый фельдшер, затем скорая доставила мужчину в БСМП, он был в тяжёлом состоянии, диагноз - поражение молнией. При ударе молнией или током первым делом нарушается ритм сердечной деятельности, может возникнуть аритмия, поэтому больного наблюдают, сейчас его состояние стабильное. Открытых ран - точек входа и выхода после воздействия током у пациента нет, но на руках и ногах пятна. Ему постоянно делают ЭКГ - надо наблюдать за работой сердца, вливают электролиты, - рассказал руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев.
Как только состояние мужчины нормализуется, его выпишут.