- К примеру, гражданин с использованием чужих анкетных данных незаконно оформлял онлайн-кредиты в одной из микрофинансовых организаций Атырау. От его рук пострадали 97 человек. Сейчас уголовное дело рассматривается в суде, - рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель прокурора Атырауской области Абзал Гилим рассказал, что мошенники часто пользуются простой системой получения микрокредитов. Они оформляют их на незнакомцев, используя анкетные данные. Жертвы узнают о наличии займа только когда блокируются их банковские счета или поступают звонки от судебных исполнителей.Жителей вновь призывают быть бдительными и не отправлять незнакомцам свои персональные данные, не публиковать в социальных сетях реквизиты платёжных карт, не вводить данные своих банковских карт на сомнительных сайтах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.