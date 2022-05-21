- Противоправные деяния Каримова были своевременно пресечены. В этот же день подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. Согласно имеющимся данным, Каримов мог совершать аналогичные преступления и ранее, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе агентства по противодействию коррупции сообщили, что 19 мая изобличён Нурбол Каримов 1997 года рождения. Представившись сотрудником Антикоррупционной службы, он требовал у должностных лиц акимата Актау оформить на него земельный участок.В прошлом году появился ролик, на котором парень, общаясь с полицейскими, показал «корочку» сотрудника Антикора. В сети его назвали «Нурбол с ксивой».