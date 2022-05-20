Букмекерские конторы всегда щедры на бонусы для новичков и фрибеты считаются одним из самых привлекательных предложений, которым может воспользоваться каждый новый пользователь площадки. При этом человек может быть параллельно зарегистрированным у нескольких букмекеров – это не помешает ему получить свой фрибет
и воспользоваться бесплатными ставками на заинтересовавшие события. Если они сыграют, деньги можно будет вывести за исключением комиссии букмекера, в ином случае вы ничего не потеряете.
Особенности фрибета
Ставка считается бесплатной только формально, ведь это площадка выделяет средства в разном эквиваленте для покрытия затрат. У кого-то это один большой фрибет до 10000 рублей, у других три ставки по 500, условия получения и необходимости отыгрывать выигрыш тоже разные, поэтому стоит разобраться во всем подробнее. Только одно правило действует для всех букмекеров одинаково – фрибет нельзя просто вывести со счета, обязательно нужно сделать ставку, а в некоторых случаях отыграть ее в 2-х, 3-х или 5-ти кратном размер.
Как получить средства на бесплатные ставки
Условия получения фрибетов всегда прописаны на сайтах конкретных букмекеров, в официальных каналах или на рекламных баннерах. Акция нацелена исключительно на новых пользователей, поэтому люди с существующими аккаунтами должны искать другие виды бонусов. Впрочем, никто не мешает завести аккаунт у другого букмекера и попробовать удобство ставок, не рискуя собственными средствами. Каждая платформа старается сделать интерфейс максимально простым и понятным, а игроки с помощью фрибетов могут попробовать делать ставки на каждой площадке и выбрать лучшую.
Есть три способа получения фрибетов:
- зарегистрировать аккаунт на сайте и пройти верификацию – средства сразу будут зачислены на виртуальный счет;
- зарегистрироваться и пополнить счет на минимальную сумму, в таком случае сумма бонусов будет равна сумме первого пополнения;
- зарегистрироваться и ввести в специальном поле промокод, полученный на видео или рекламном баннере.
Это доступные способы получения фрибета помимо случаев, когда букмекерские конторы раздают бонусы в честь праздников или за активность в приложении. Некоторые БК поощряют не только новичков, но и постоянных клиентов, которые пополняют счет на крупные суммы. В каждом случае виртуальные деньги зачисляются на персональный счет и можно переходить непосредственно к процессу ставок.
ТОП-5 букмекеров с фрибетами для новичков
Каждый крупный букмекер предлагает новичкам бесплатные ставки в качестве бонуса, мы затронем лишь пятерку самых популярных компаний, которые точно дают возможность делать ставки с бонусного счета и честно выплачивают полученный заработок. Лучшие бонусы дарят:
- Betcity;
- Ubet;
- Леон
- 1Xbet;
- Dafabet.
Чтобы узнать условия получения и отыгрыша фрибетов, стоит перейти на сайт каждого букмекера или воспользоваться готовыми таблицами сравнения и описания условий начисления бонусов в разных БК. Предложения от конторы могут располагаться в разделе «Акции» или «Бонусы». Обязательно изучите правила получения и отыгрыша фрибета, ведь букмекер может выдвигать требования к бесплатным ставкам, особенно если он предлагает щедрые бонусы. В таком случае можно будет делать ставки только на события с определенным коэффициентом событий или только на какой-либо вид спорта.
Если по каким-либо причинам не получается сделать ставку с бонусного счета, можно смело обращаться в техническую поддержку, ведь полученные бонусы равносильны денежному счету.