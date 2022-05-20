- Пострадавшие госпитализированы с различными травмами в Карасайскую районную больницу. По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато уголовное расследование по статье «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», - рассказали в полиции.

Момент наезда. На кадрах видно, как женщина с ребёнком переходят дорогу на светофоре. На полной скорости их сбивает автомобиль. В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили что 37-летнюю женщину и её 11-летнего сына сбил водитель «Лада-21705»Авто водворено на спецстоянку.