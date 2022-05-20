- Черви обнаружены в сёлах Сагиз и Мукур Кызылкогинского района, точнее на 800 гектарах сел, граничащих с Актюбинской областью. Поражена не вся земля, а на разбросанных участках, с плотностью где-то 8, а где-то 20 червей. Эти черви плодожорки водились и раньше, но в этом году расплодились вследствие высокой влажности. Они превращаются в куколок. А когда куколки превратятся в жуков, они не будут представлять никакой опасности для растений, - сказала руководитель отдела Атырауской областной территориальной инспекции комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Абила Казиева.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Исследования пастбищ в Кызылкогинском районе показали, что черви плодожорки повредили листья полыни. Болезнью поражены 800 гектаров пастбищ. Управление сельского хозяйства изучает ценовые предложения компаний, занимающихся обработкой вредителей.Химическая обработка пройдёт за счёт средств самих крестьянских хозяйств, так как за счёт государства оплачивается только обработка от саранчи. Однако Абила Казиева предложила впредь относить этих насекомых к особо опасным вредителям, потому что повреждение 800 гектаров земель нанесёт большой ущерб пастбищам. Результаты станут известны в следующем году.