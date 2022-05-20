Новый автоцентр бренда Mycar.kz открывается в Уральске по франшизе. В конце 2021 года Mycar.kz объявил о старте продаж франшиз и получил более 200 предложений от разных компаний по всему Казахстану.
Первый франшизный договор торжественно подписан 18 мая 2022 года между Mycar.kz
и West Auto Union, компания входит в группу Baiterek Alliance Solutions, которая уже 10 лет работает на рынке с известными автомобильными брендами.
«Летом 2021 года мы впервые услышали о бренде Mycar.kz, который специализируется на продажах автомобилей с пробегом. Начали изучать и заинтересовались тем, какие решения они предлагают рынку. Когда компания объявила продажу франшиз, мы сразу связались с представителями и назначили первую встречу. На наш взгляд, Mycar.kz - новое слово на современном авторынке, и мы рады стать его частью», – рассказал президент Baiterek Alliance Solutions Нурлан Аязбеков
.
«Мы получили несколько предложений на покупку франшизы в Уральске и после тщательного отбора остановили свой выбор на West Auto Union. Помимо этого, в данный момент мы рассматриваем открытие франшиз в таких городах как Актобе и Актау», – отметил исполнительный директор Mycar.kz Игорь Ли
.
Бизнес-модель франшизы включает в себя запуск полноценного автоцентра и подключение ко всем услугам Mycar.kz. Экосистема Mycar.kz состоит из приложения, автоцентров, микрофинансовой организации и системы по автоматизации автомобильного бизнеса. Все продукты бренда доступны онлайн через приложение, в котором можно выбрать автомобиль, получить предварительное одобрение на автокредитование, записаться на сервис технического осмотра, продать авто через классифайд (онлайн-витрина объявлений) и даже продать его за один день в одном из автоцентров Mycar.kz.
«Наша цель – сделать процесс покупки и продажи автомобиля с пробегом прозрачным, комфортным и понятным. Благодаря тесной работе с экспертами крупнейшей компании в автомобильном бизнесе, Astana Motors, мы помогаем нашим партнерам быстро и легко адаптироваться в новом бизнесе. Обучаем управляющий состав, предоставляем готовые бизнес-процессы, проводим маркетинговые и рекламные кампании, а также закрепляем за партнёром персонального менеджера и маркетолога, которые проконсультируют по любому вопросу и помогут в продвижении продуктов. Кроме того, мы предоставляем нашим партнерам доступ к автоматизированной системе по управлению бизнес-процессами автоцентра - Mycar Pro, напрямую интегрированной с суперприложением Mycar.kz», – добавил исполнительный директор Mycar.kz Игорь Ли.
За прошедший год Mycar.kz открыл четыре автоцентра в Казахстане: по одному в Нур-Султане и Шымкенте, еще два – в Алматы.
На сегодняшний день приложение скачали уже более 210 000 пользователей. В Mycar.kz опубликовано более 70 000 объявлений, которые посмотрели 2 400 000 раз. По данным Forbes.kz, приложение Mycar.kz в 2021 году заняло 12 позицию среди лучших приложений Казахстана.
Успехи микрофинансовой организации Mycar Finance занимают отдельное место в рейтингах. В 2021 году по размеру портфеля автокредитования МФО Mycar Finance стала 4-ой среди банков и МФО Казахстана, выдавая 1 500 автокредитов в месяц, в 102 дилерских центрах в 17 городах страны.
Теперь в Западно-Казахстанской области можно безопасно и быстро покупать, продавать и обменивать авто в многофункциональном автоцентре Mycar.kz.
Для получения подробной информации, скачивайте приложение или проходите по ссылке mycar.kz
.
Подать заявку для открытия своего автоцентра можно по ссылке
.
