- На всех этажах создалось плотное задымление и возникла угроза жизни людей, заблокированных в номерах. Постояльцы просили о помощи почти из всех окон гостиницы. В спасательных работах задействовали 12 звеньев газодымозащитной службы, три пожарные автолестницы, четыре трёхколенных выдвижных лестниц. На путях эвакуации применялся автомобиль дымоудаления АД-120, - рассказали в ведомстве.

Иллюстративное фото ДЧС Алматы В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что вызов о пожаре поступил в 22:21 19 мая. В шестиэтажной гостинице Hotel Plaza Almaty горела сауна на цокольном этаже.Огнеборцы спасли 57 человек. Пожар ликвидировали в 23:44.