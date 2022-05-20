Только по дороге в аэропорт насчитывается более 70 погибших хвойных деревьев, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В редакцию «МГ» обратились уральцы, обратив внимание на то, что хвойных растений в области стало намного меньше. При их посадке требуется приложить немало усилий, а нынешнее отношение властей к посадкам - пустая трата денег.
- Высаживают по сотне хвойных, там же принимают участие и градоначальник, и глава области, все дружно фотографируются при посадке на память и на этом всё. А кто дальше будет следить за саженцами? Неужели нет ответственных? Вы посмотрите, что твориться в районе аэропорта. Я сам насчитал более 70 погибших хвойных. Просто торчат оголённые сухие палочки, может быть это был саженец, - сказал житель Уральска Арман.
Мы проехались только по трём адресам, где высаживали хвою. Так, по улице Азербайджанская, 50 колючих елей
высадили в апреле 2019 года. Тогда участие принимал экс-аким Уральска Мурат Мукаев. Действительно, первое время всё смотрелось очень красиво. Сейчас мы насчитали 12 погибших хвойных деревьев. Сравнивая фото «до» и «после», по сей видимости, в некоторых местах, где были высажены деревья, даже не осталось лунок.
Высаженные сосны по Исатая и Махамбета (в прошлом Чагано-Набережной) также плохо прижились. Мы насчитали около 20 погибших деревьев.
«Лидер» по количеству погибших деревьев - дорога в аэропорт
. Вдоль трассы в 2017 году высадили около ста хвойных, сейчас там просто аллея из пожелтевших и засохших деревьев. И таких сухостоев насчитывается более 70.
Между тем мы связались с председателем республиканского общественного объединения kaz_eco_patrol
Тимуром Елеусизовым и поговорили о том, в каких условиях может выжить хвойное растение.
- Нужно учитывать содержание солей в грунте, а оно, насколько мне известно, в ЗКО очень высокое. В этом случае делается гидроизоляция от попадания солей. Также необходимо учитывать состав почвы и её кислотность. К тому же, у вас очень резкий климат. Потом нужен трудоёмкий уход за растением: подкормка, хвойная обработка и с тем, что у вас преобладает песчаная местность, нужно организовывать водосбережение - сохранять влагу и сокращать процесс засыхания. Думаю, возможно, к вашему климату подойдёт высадка туи и кипариса, - пояснил Тимур Елеусизов.
Также он пояснил, что у пожелтевшего хвойного дерева мало шансов «выжить».
Между тем в акимате Уральска сообщили, что уход за высаженными хвойными деревьями по Азербайджанской осуществляет акимат Зачаганска, по улице Исатая и Махамбета - отдел ЖКХ Уральска.
- Деревья вовремя поливаются, но почему некоторые саженцы не прижились, должны, наверное, объяснить эксперты в этой области, - отметили в акимате Уральска.
Стоит отметить, что по поручению акима ЗКО Гали Искалиева, в области полностью пересмотрена система посадки деревьев. Теперь научные сотрудники университета М. Утемисова изучили скверы и парки, создали на каждый из них план, согласно которому определённый вид деревьев можно высаживать только в определённых местах.
Жители города и области, желающие внести свой вклад в озеленение, могут обратиться в питомники, реализующие саженцы и заключить с ними договор на уход за деревьями на несколько лет. По истечение договоренности, если дерево погибнет из-за ненадлежащего ухода, сумма будет возвращена покупателю.
К тому же создана электронная база данных, где наглядно можно увидеть, где и какое дерево было посажено, а также узнать, кто его посадил. Кроме этого будет размещаться полная информация об уходе за этим деревом.
В акимате ЗКО пообещали сообщить, кто должен был ухаживать за высаженными хвойными деревьями вблизи аэропорта.
