- В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +10..+12, ночью похолодает до +7..+9. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
- В Атырау ожидается дождь. Днём будет +18..+20 градусов, ночью +13..+15 градусов. Ветер северо-западный до 20 метров в секунду.
- В Актобе - дождь. Днём ожидается до +18..+20 градусов. Ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
- В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +18..+20 градусов, ночью опустятся до +14..+16 градусов. Ветер юго-восточный до 20 метров в секунду.
Вам может быть интересно
Каким ожидается половодье в ЗКО
Специалисты РГП «Казгидромет» рассказали, чего ждать в марте.
Удалёнка или офис: учёные нашли «золотую середину» для сохранения психики
Споры о том, где эффективнее работать — в уютной домашней обстановке или под присмотром руководства в офисе, — получили научное обоснование....
Они видят будущее: 6 знаков зодиака, которые умеют предугадывать события
Именно эти знаки зодиака чаще других оказываются «на шаг впереди» благодаря своей интуиции и умению анализировать происходящее.
Более тысячи солдат в Казахстане не получили вовремя отсрочку по кредитам
Общая сумма задолженности превысила 300 млн тенге.
Уральского блогера лишили свободы за мошенничество и вымогательство
Прокурор запросил для подсудимого три с половиной года лишения свободы с конфискацией имущества.
Какая погода ожидает жителей западного Казахстана 26 февраля
В Атырау и Актау будет относительно тепло, а в Уральске и Актобе сохранится мороз.
«Историческая награда, которую казахстанцы ждали 32 года»: Токаев наградил Михаила Шайдорова
Олимпийским чемпион награжден орденом «Барыс» ІІ степени.
«Прямая угроза нацбезопасности»: депутат призвал усилить киберзащиту на ТЭЦ и подстанциях Казахстана
Кибератаки способны в любой момент нарушить подачу электроэнергии, воды, тепла и газа для населения.
В Уральске продаётся самое дешевое в Казахстане молоко 3,2%–4,5% жирности
Производство молока в Казахстане растёт третий год подряд, но цены продолжают повышаться.