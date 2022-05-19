В «Казгидромете» предупреждают, что днём 20 мая на западе и юге ЗКО ожидаются сильный дождь, на западе и севере - гроза. Погода на 9 ноября Фото из архива "МГ" Северо-западный циклон вызовет обострение синоптических процессов – на большей части РК ожидаются дожди, грозы, град, порывистый ветер.
  • В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +10..+12, ночью похолодает до +7..+9. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается дождь. Днём будет +18..+20 градусов, ночью +13..+15 градусов. Ветер северо-западный до 20 метров в секунду.
  • В Актобе - дождь. Днём ожидается до +18..+20 градусов. Ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +18..+20 градусов, ночью опустятся до +14..+16 градусов. Ветер юго-восточный до 20 метров в секунду.
