Единое национальное тестирование проводится в двух пунктах: в Уральске и в Аксае, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Распознавание лица и дезтоннели: как проходит ЕНТ в Уральске (фото) Иллюстративное фото из архива "МГ" 19 мая в областном акимате состоялось рабочее совещание, одной из главных тем которого стало Единое национальное тестирование. По информации руководителя управления образования ЗКО Айгуль Мынбаевой, в этом году 11-ый класс заканчивают 5 687 детей, 4 838 из которых приняли решение сдать ЕНТ. Главный школьный экзамен стартовал 16 мая и продлится до пятого июля. Определены два пункта сдачи тестирования - в Уральске и в Аксае.
– В этом году ЕНТ проводится по принципу «Один тестируемый-один компьютер-две камеры». Для исключения фактов присутствия на экзамене посторонних лиц проводится цифровая идентификация Face ID. Ещё одним новшеством является то, что выпускник сам выбирает дату, место и время тестирования. Также у них есть две попытки получить государственный образовательный грант. Пункты тестирования оснащены металлоискателями, глушителями сотовой связи  и камерами видеонаблюдения. За порядком проведения следит комиссия, в состав которой вошли сотрудники акимата, правоохранительных органов и органов здравоохранения, - сообщила Айгуль Мынбаева.
В департаменте по обеспечению качества в сфере образования уточнили, что в этом году зарегистрировано меньше случаев, когда выпускники пытались воспользоваться запрещёнными предметами. А при выявлении нарушений результаты тестирования аннулируются. Количество предметов не изменилось: три обязательных и два выборочных. Всего тестовых заданий - 120, высший балл - 140. ЕНТ длится четыре часа. 316 выпускников в области претендуют на знак отличия «Алтын белгі», ещё 304 на аттестат с отличием. Также экзамены будут сдавать учащиеся 9 классов , а их по области 9250 человек. Всего в ЗКО насчитывается 115 тысяч школьников.