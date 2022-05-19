- К примеру, преподаватель с базовым образованием «Эксплуатация воздушного транспорта» преподаёт дисциплины «Инновационные технологии в дошкольном образовании» и «Теория и методика воспитательной работы в начальной школе». А преподаватель физкультуры ведёт занятия по теории и методике музыкального искусства, - пояснили в пресс-службе министерства образования и науки Казахстана.

- Было дано время для устранения всех выявленных нарушений. Однако Казахско-Русский международный университет Актобе вместо того, чтобы устранить многочисленные нарушения и улучшить качество образования, тратит время на обжалование итогов проверок, - отметили в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки выявил нарушения в работе Казахско-Русского международного университета Актобе. Лекции студентам там читают преподаватели, не соответствующие квалификационным требованиям.В системе электронного обучения отсутствуют данные по 335 студентам и многим преподавателям. Также студентами бакалавриата и магистратуры не освоены в полном объёме академические кредиты. Результаты среза знаний показали, что 96% студентов не преодолели пороговый уровень.Решением суда первой инстанции все административные акты комитета признаны законными, а жалоба вуза оставлена без удовлетворения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.