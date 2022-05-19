- Вы должны взять на карандаш и принять во внимание все высказанные замечания. Здесь присутствует лишь небольшая часть бизнес-сообщества. В основном они представлены в областях и поэтому давайте вместе работать над текущими задачами, которые требуют неотложного решения, - сказал глава государства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В завершении встречи Касым-Жомарт Токаев обратился к присутствующим акимам.По его словам, работа акимов в значительной степени будет оцениваться по параметрам привлекательности бизнеса в тех или иных областях. Президент отметил, что такие встречи будут продолжаться.