- С место ОМП и при производстве обыска также изъяты веб-камера, сотовые телефоны, электронные весы, флеш-карты, модем, два жёстких диска, ноутбук, процессорный блок, - рассказали в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что задержание подозреваемого 1991 года рождения прошло в начале мая. В ходе обыска у него изъяли 355.28 грамм марихуаны, 635.9 грамм гашиша. В машине задержанного нашли свёрток с веществом серо-зелёного цвета.В отношении задержанного ведётся уголовное дело по статье «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере».