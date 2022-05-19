Видео обыска опубликовали полицейские, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что задержание подозреваемого 1991 года рождения прошло в начале мая. В ходе обыска у него изъяли 355.28 грамм марихуаны, 635.9 грамм гашиша. В машине задержанного нашли свёрток с веществом серо-зелёного цвета.
- С место ОМП и при производстве обыска также изъяты веб-камера, сотовые телефоны, электронные весы, флеш-карты, модем, два жёстких диска, ноутбук, процессорный блок, - рассказали в полиции.
В отношении задержанного ведётся уголовное дело по статье «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере».
