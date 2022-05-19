В ходе встречи акима с жителями Наурызбайского района Ерболат Досаев сказал, что в районе откроют три новых маршрута и усилят пять действующих. Также имеются потребности в 35 остановках. - Из-за узких дорог, нарушений «красных» линий при застройке садоводческих товариществ до конца года установят восемь полноценных остановок, соответствующих всем современным требованиям, на остальных 27 участках будет установлена стойка со знаком «Остановка», - сказал глава города. Градоначальник отметил, что по оценкам экспертам, в ближайшие пять лет население района увеличиться на 150 тысяч человек. Поэтому акимат изменил трассировку метро на улице Ашимова от станции «Калкаман» до станции в районе рынка «Барлык». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.