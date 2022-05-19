- В этой сфере сегодня наблюдается определённый дисбаланс. Например, некоторые крупные компании в рамках действующих режимов ухитряются платить налоги на уровне малых предприятий. Освобождение доходов целых групп бизнеса или видов деятельности вместо точечных стимулирующих мер становится инструментом для манипуляций. Необходимо подумать над исправлением таких перекосов, которые не просто приводят к потерям бюджета, а способствуют расслоению в обществе, снижают справедливость распределения национального благосостояния, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото с сайта Акорды На встрече с представителями отечественного бизнеса президент Казахстана сказал, что отдельного внимания требуют налоговая политика и администрирование.Глава государства поручил правительству совместно с бизнес-сообществом разработать долгосрочную Концепцию налоговой политики. В документе должны быть раскрыты основные подходы к налогообложению в стране. Отдельное внимание, по словам президента, следует уделить упрощению процессов уплаты налогов, их администрированию с исключением человеческого фактора за счёт или путём цифровизации.