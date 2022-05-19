- В ходе наведения порядка они могут, работая по старинке, так сказать зацепить порядочный бизнес. Поэтому открыто заявляю: принцип «лес рубят – щепки летят» тут неприемлем. Если такие факты будут выявлены – по каждому случаю будут проведены специальные проверочные мероприятия, дана квалифицированная оценка, - сказал глава государства.

- У нас в стране не должно быть никаких так называемых крыш и рейдерства, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: БОРТ N1/Telegram Сегодня, 19 мая, в Акорде Касым-Жомарт Токаев встречается с представителями отечественного бизнеса. Он сказал предпринимателям, что продолжит политику формирования прозрачной экономики с честными правилами игры для всех. «Никакого перераспределения хлебных мест и должностей мы не допустим», - подчеркнул президент. Он отметил, что знает о нареканиях по работе правоохранительных органов.По его словам, надо бороться именно с мошенниками и аферистами, но нельзя допустить, чтобы «лекарство оказалось горше болезни».Если бизнес готов работать честно, креативен и по-современному привлекателен, то нужно поддержать его и помочь встроиться в новую модель национальной экономики, считает глава государства.