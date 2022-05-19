Их осудили за бездействие на службе, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Четверо полицейских приговорили к тюремному сроку в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" В апреле прошлого года на своей странице в Facebook руководитель фонда «НеМолчиKZ» Дина Тансари сообщила, что житель Атырау преследовал и изнасиловал мать троих детей. После произошедшего потерпевшая весь день прождала участкового дома, так как с женщиной некому было идти в участок, она боялась выходить на улицу. После бесконечных звонков участковый пришёл, но не принял заявление, сказав, что его нужно написать в участке по месту происшествия. На этом история не закончилась. Сожитель продолжал преследовать женщину после освобождения. По словам Дины Тансари, потерпевшая неоднократно обращалась в полицию. 20 апреля обидчик забрался к ней в дом через балкон, разбил стекла, ударил женщину по голове (пока не известно чем. Дочки говорят, что топором). После этого мужчина зашёл в туалет и повесился. Тогда в отношении полицейских Антикоррупционной службой по Атырауской области началось досудебное расследование по статьям 370 УК РК «Бездействие по службе» и 433 УК РК «Укрытие уголовного правонарушения». Сегодня, 19 мая, суд признал их виновными и приговорил к тюремным срокам.
- Суд приговорил Каирова и Абисатова к четырём годам лишения свободы, Тарихова и Лукманова к двум годам лишения свободы. Осуждённые также лишились специальных званий и последующего права занимать должности на государственной службе, - сообщили в Антикорупционной службе Атырауской области.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.