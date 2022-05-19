– Избивать при матери её ребенка - это бесчеловечно. Могли бы вывести на улицу и там разобраться. Женщина кричала, плакала. умоляла, но никто её слушать не стал. Это произошло ночью, поэтому помочь было некому. Все они друг друга знают, один из избивавших является бывшим полицейским, подполковник на пенсии. Разве так можно? Из-за чего произошел конфликт, я не знаю. Пастух сейчас находится в больнице, - рассказал сельчанин.В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что у мужчины врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом нескольких рёбер, ушибы лица, головы и поясничной области. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. В данный момент мужчина находится на обследовании в больнице. В региональном департаменте полиции факт подтвердили и сообщили, что «по факту поступило заявление, которое было зарегистрировано. До конца суток по закону определят квалификацию. А подозреваемый подполковник в 2015 году был отправлен на пенсию». Другие подробности выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
