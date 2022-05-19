- Водоочистные сооружения построены в 1963 году, износ составляет практически 100%. Есть техническое заключение специализированной организации, что необходимо проводить реконструкцию. В этом году из бюджета города выделили деньги на приобретение ёмкостей на водоочистные сооружения, это позволит увеличить резервуарный бак на три тысячи кубов в сутки. С учётом опыта прошлого года, когда в жаркое время людям не хватало воды, планируем увеличить резервуарный бак и вместо восьми тысяч кубов, у нас будет 11 тысяч кубов. Этого объёма должно хватать, - пояснил директор коммунального предприятия.

- На сегодня мы берём воду с насосной станции АО «Жайыктеплоэнерго». В летнее время были перебои, тепловики не могли себя обеспечить водой и нам следовательно тоже не хватало порядка 500-600 кубов в час. Планируем установить оборудование рядом с баржой ЖТЭ, поставим туда два агрегата. Но это только в летний период, - рассказал Аркенов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как доложил директор ТОО «Батыс су арнасы» Ануар Аркенов, в этом году они планируют заменить три километра водопроводных сетей (на 190 миллионов тенге), полтора километра канализационных сетей (сметная стоимость - 386 миллионов тенге), насосное оборудование, а также промыть канализационные сети. Он пояснил, что город запитывается с двух источников: из уральского месторождения подземных вод (проектная мощность 300 тысяч кубических метров) и водоочистных сооружений, куда вода поступает из реки Урал.Также он сообщил, что ТОО в апреле объявило конкурс на приобретение дополнительного оборудования и материалов, чтобы самостоятельно из Урала подавать воду в водоочистные сооружения. До конца июня оборудование поставят в город и в самый пик (июль-август) вода будет.Что касается месторождений подземных вод, в прошлом году пробурили 18 скважин, дополнительный объём воды увеличился на 11 тысяч кубов в сутки. Из 33 скважин работают 28, остальные в резерве. Также в прошлом году началось бурение дополнительных шести скважин. Три пробурены, ведётся обвязка с последующим подключением в общую систему водоснабжения. Остальные три скважины подрядчик обещает пробурить до конца года.