Как в Уральске хотят решить проблему нехватки воды этим летом
Для этого уже закупили дополнительно оборудование, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как доложил директор ТОО «Батыс су арнасы» Ануар Аркенов, в этом году они планируют заменить три километра водопроводных сетей (на 190 миллионов тенге), полтора километра канализационных сетей (сметная стоимость - 386 миллионов тенге), насосное оборудование, а также промыть канализационные сети.
Он пояснил, что город запитывается с двух источников: из уральского месторождения подземных вод (проектная мощность 300 тысяч кубических метров) и водоочистных сооружений, куда вода поступает из реки Урал.
- Водоочистные сооружения построены в 1963 году, износ составляет практически 100%. Есть техническое заключение специализированной организации, что необходимо проводить реконструкцию. В этом году из бюджета города выделили деньги на приобретение ёмкостей на водоочистные сооружения, это позволит увеличить резервуарный бак на три тысячи кубов в сутки. С учётом опыта прошлого года, когда в жаркое время людям не хватало воды, планируем увеличить резервуарный бак и вместо восьми тысяч кубов, у нас будет 11 тысяч кубов. Этого объёма должно хватать, - пояснил директор коммунального предприятия.
Также он сообщил, что ТОО в апреле объявило конкурс на приобретение дополнительного оборудования и материалов, чтобы самостоятельно из Урала подавать воду в водоочистные сооружения. До конца июня оборудование поставят в город и в самый пик (июль-август) вода будет.
- На сегодня мы берём воду с насосной станции АО «Жайыктеплоэнерго». В летнее время были перебои, тепловики не могли себя обеспечить водой и нам следовательно тоже не хватало порядка 500-600 кубов в час. Планируем установить оборудование рядом с баржой ЖТЭ, поставим туда два агрегата. Но это только в летний период, - рассказал Аркенов.
Что касается месторождений подземных вод, в прошлом году пробурили 18 скважин, дополнительный объём воды увеличился на 11 тысяч кубов в сутки. Из 33 скважин работают 28, остальные в резерве. Также в прошлом году началось бурение дополнительных шести скважин. Три пробурены, ведётся обвязка с последующим подключением в общую систему водоснабжения. Остальные три скважины подрядчик обещает пробурить до конца года.
