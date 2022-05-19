– В назначенное время во время досмотра на транспортном КПП в автомашине индивидуального предприятия в баллоне воздушного компрессора обнаружены 38 мобильных телефонов (из них 30 смартфонов и 8 «кнопочных»), 42 зарядных устройства, 10 беспроводных и три проводных пар наушников, – рассказал начальник учреждения Магнис Сабиров.

Как сообщили в пресс-службе ДУИС по ЗКО, 18 мая в учреждение строго режима ухищрённым способом пытались провезти запрещённые предметы. Сотрудникам колонии заранее поступила информация о планах злоумышленников.На место вызвали следственно-оперативную группу. Назначено служебное расследование.