– На сегодня открыто два коммунальных пляжа - в Уральске и в Бурлинском районе, ещё четыре пляжа (в районе Байтерек, в Таскалинском, Жанибекском и Шынгырлауском районах - прим. автора) в процессе оформления документов. Разработан и находится на согласовании план рейдов и патрулирований в местах массового отдыха на водоёмах. Будет задействовано более 400 человек личного состава ДЧС, ДП и инспекции транспортного контроля, также планируется привлечь более 250 волонтёров. На опасных и не оборудованных для отдыха и купания участках установлены 303 запрещающих знака и 77 информационных стендов, - рассказал Рашид Билялов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации заместителя начальника ДЧС ЗКО Рашида Билялова, в области определены 69 мест для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях. Из них постановлениями районных акиматов закреплены 19 пляжей, два из которых коммунальных. Восемь располагаются в Уральске, ещё восемь в районе Байтерек и по одному в Теректинском, Таскалинском и Бурлинском районах. К счастью, с начала года в регионе случаев гибели людей на водоёмах не зафиксировано. В купальный сезон 2021 года в воде умер 31 человек, 10 из которых - дети.Аким ЗКО Гали Искалиев подчеркнул, что необходимо проработать с владельцами частных пляжей вопрос об установке камер видеонаблюдения. Спасателям и полицейским он поручил регулярно проводить рейды, а акимам Шынгырлауского, Жанибекского, Таскалинского и района Байтерек максимально оборудовать пляжи, которые есть в этих районах. Вместе с тем глава региона отметил, что городские пляжи передали предпринимателям, а они в свою очередь должны исполнять свои обязательства по содержанию и обеспечению порядка в местах отдыха горожан.