- Люди не экономят воду, поливают огороды. А жители верхних этажей в многоэтажках остаются без воды, она не поднимается, её не хватает. Все мойки используют «обратку»? - спросил Гали Искалиев.

- Закрывайте! Или пусть как положено устанавливают фильтры и повторно используют воду, - сказал аким.

Фото с сайта pexels.com 18 мая в акимате состоялось совещание по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Руководители коммунальных служб доложили о проделанной работе и подготовке к зиме. Во время заседания аким ЗКО Гали Искалиев задал вопрос о экономии воды в городе, были ли проверены автомойки, бани и бассейны на расход воды. Используют ли владельцы так называемую «обратку» (повторное использование воды) для экономии.На что директор ТОО «Батыс су арнасы» Ануар Аркенов ответил, что работа в этом направлении ведётся. В городе всего 54 мойки, на 11 установлено оборотное водоснабжение. 24 мойки пользуются скважинами. Владельцам остальных моек дали предписания, но там объём потребления воды незначительный. Им вообще проще закрыться, нежели устанавливать такое оборудование, не рентабельно.После получил руководителю ТОО «Батыс су арнасы» отдельно отчитаться по мойкам, баням и бассейнам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.