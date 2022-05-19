- Со слов матери, девочка родилась в 2017 году и страдала ДЦП, а также врождённой умственной отсталостью. В феврале этого года ребёнок якобы заболел и скоропостижно скончался, в связи с чем женщина со своим братом решили скрытно похоронить девочку на окраине города, - рассказали в ведомстве.

Фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что скелетированное тело девочки четырёх - пяти лет обнаружили на свалке. Стражи порядка установили личность ребёнка и её мамы - 19-летней жительницы Сарканда.Расследование идёт по статье «Убийство», подозреваемыми проходят мама девочки и брат матери. Уголовное дело взято на особый контроль. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.