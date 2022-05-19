- К примеру, гражданину позвонил «работник банка» и сообщил, что кто-то пытается оформить на его имя кредит. После этого, якобы для отмены действия, звонивший получил у растерявшегося мужчины всю необходимую информацию: данные банковской карты, смс-код и прочее. Позднее горожанин узнал, что на его имя оформили кредит на два миллиона тенге. А некоторым из потерпевших злоумышленники заявляли, что с карточки клиента некто пытается перевести большую сумму и, чтобы сохранить свой капитал, нужно перечислить имеющиеся деньги на указанный номер счета, - рассказали стражи порядка.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Все пять киберпреступников имели свои роли. Один – организатор афер, другие представлялись операторами банка, а третьи снимали вырученные деньги в банкоматах. Полицейские установили причастность группы к более 20 фактам интернет-мошенничества по всей стране.Сначала оперативники вышли на след подозреваемого, который снимал наличность, а уже через него задержали ещё двоих. Другие двое задержаны на территории России, их намерены экстрадировать в Казахстан. В ходе проверки у подозреваемых изъято 46 банковских карт, шесть сотовых телефонов и 20 SIM-карт. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.