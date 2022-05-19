В том числе один человек отстранён от занимаемой должности, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Десять заключённых пострадали в массовой драке в колонии Уральска Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл 10 мая в пять утра в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности РУ-170/2. Между осуждёнными произошла массовая драка, в которой травмы различной степени тяжести получили 10 человек. Тогда в пресс-службе ДУИС по ЗКО сообщили, что во время драки осуждённые использовали подручные средства (металлические элементы вешалок), ножи и заточки не нашли. По факту назначили служебное расследование, по итогам которого к дисциплинарной ответственности привлекли 12 сотрудников режимного учреждения.
– Один человек отстранён от занимаемой должности, три человека предупреждены о неполном служебном несоответствии, четырём сотрудникам объявлен строгий выговор, трое получили выговор и один человек получил замечание, - сообщили в пресс-службе ДУИС по ЗКО.
Стоит отметить, что в отношении участников драки полицейские ведут досудебное расследование по статье 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». К слову, они отбывают наказание за такие виды преступления как кражи, грабежи и причинение вреда здоровью.