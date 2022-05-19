Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акимата Уральска сообщили, что в связи с порывом трубопроводов горячую воду отключили в домах по улице Монкеулы: 110/1, 108, 108/1, 108/4, 81, 81/1, 79. Порыв устраняет аварийная бригада. Ориентировочно, горячая вода в домах появится 21 мая. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.