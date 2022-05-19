Фото из архива "МГ" По информации руководителя департамента по обеспечению качества в сфере образования по ЗКО Гульнары Сарсенгалиевой, школы заканчивают 5 687 выпускников, из которых 4 838 (85,1%) решили сдавать единое национальное тестирование. Кстати, ЕНТ в этом году будет проходить в Уральске и Аксае. 316 выпускников в области претендуют на знак отличия «Алтын белгі», ещё 304 на аттестат с отличием. Также экзамены будут сдавать учащиеся 9 классов , а их по области 9250 человек. Всего в ЗКО насчитывается 115 тысяч школьников. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.