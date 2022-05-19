- О случившемся было сообщено родителям солдата. Для медицинского осмотра молодой человек был доставлен в областную больницу. По результатам обследования, телесных повреждений и опасных патологий не выявлено. 19 мая запланировано проведение повторного осмотра у специалистов, - рассказали в ведомстве.В Минобороны заверили, что принудительно солдата не доставляли на службу, 11 мая он сам прибыл на призывной пункт. Юноша изъявил желание служить, жалоб на состояние здоровья не предъявлял. Военная полиция проводит проверку. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
