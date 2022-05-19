- О случившемся было сообщено родителям солдата. Для медицинского осмотра молодой человек был доставлен в областную больницу. По результатам обследования, телесных повреждений и опасных патологий не выявлено. 19 мая запланировано проведение повторного осмотра у специалистов, - рассказали в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе министерства обороны Казахстана сообщили, что в обед 18 мая в Актау командование заметило, что срочник «проявлял необъяснимую реакцию на происходящее вокруг», разговаривал сам с собой.В Минобороны заверили, что принудительно солдата не доставляли на службу, 11 мая он сам прибыл на призывной пункт. Юноша изъявил желание служить, жалоб на состояние здоровья не предъявлял. Военная полиция проводит проверку.