- Все мы недавно видели то, что произошло в Текели. Здесь на склонах, которые ранее были засажены садами, строят ИЖС, эти участки редназначены в основном для садоводства, для дачных поселений. Каким-то образом получают разрешительные документы, идёт застройка всех горных склонов, - говорит экоактивист Василиса Куанышева.

- Согласно СНИПам до начала строительства необходимо провести инженерно-геологические изыскания. Фундаменты домов должны быть свайными, а не ленточными, - отметил руководитель отдела предупреждения «Казселезащиты» Алишер Токтасын.

- По адресу Медеуский район, улица Обсерваторская, 5а выдана предпроектная документация, согласован эскизный проект на основании генерального плана и проекта детальной планировки, где по ПДП предусмотрено усадебная застройка и также садоводство, - прокомментировал руководитель службы городского планирования Медеуского района Аман Мырзеков.

Жители опасаются оползня, подобно того, что сошёл в Текели.Активисты уже много раз обращались в разные инстанции с целью выяснить законность проводимых работ. В апреле на Каменском плато работала комиссия «Казселезащиты» и они подтвердили, что грунт нестабильный.В этой части Каменского плато вырыли 46 котлованов под строительство жилых домов, но затем работы приостановили из-за возможного негативного воздействия на работу обсерватории. В 2016 году на склоне горы сошли два оползня, но рядом стройка продолжается. Однако в акимате Медеуского района утверждают, что всё законно.По словам чиновника, сейчас генеральный план развития города корректируется. Но что касается Каменского плато, с одной оговоркой: все изменения будут вноситься с согласия собственников земельных участков.