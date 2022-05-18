- Во время грозы и ветра постарайтесь без необходимости не покидать здания и помещения. Не оставляйте машины под деревьями, - обратились к жителям спасатели.

В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что 19 мая в городе ожидается гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.В горах 19 и 20 прогнозируется гроза, град и усиление ветра с порывами до 29 метров в секунду. Алматинцев и гостей города просят воздержаться от походов в горы.