В РГП «Казгидромет» предупреждают, что на севере и юге ЗКО ожидаются гроза, град и усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" 19 мая на территорию страны начнёт вторгаться антициклон и вызовет обострение синоптических процессов – на большей части ожидаются дожди.
  • В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +16..+18, ночью похолодает до +8..+10. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +23..+25 градусов, ночью +13..+15 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - дождь. Днём ожидается до +15..+17 градусов. Ночью похолодает до +7..+9 градусов. Ветер юго-западный до 15 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +22..+24 градусов, ночью опустятся до +13..+15 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду.
