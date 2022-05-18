В автобусах Уральска ввели ещё один способ оплаты за проезд
Теперь проезд можно оплатить с помощью приложения Kaspi, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Как сообщили в отделе ЖКХ, ПтиАД Уральска, теперь на городских маршрутах будет введена ещё одна форма безналичной оплаты проезда.
– Во всех автобусах размещены листовки с QR-кодом. С его помощью вы можете оплатить поездку прямо в приложении Kaspi. Если вы оплачиваете поездку по QR-коду, с вашего счёта в этом приложении будет списана только стоимость проезда - 80 тенге, - сообщили в отделе ЖКХ, ПТиАД.
Напомним, в автобусах Уральска вводится дифференцированный тариф. Другими словами, при оплате наличными поездка будет стоить 150 тенге на одного человека, а при электронном способе оплаты - 80 тенге. На сегодня существуют несколько способов электронной оплаты:
транспортной картой, которую можно приобрести в различных частях города;
банковской картой,
с помощью QR-кода через приложение Avtobus.
