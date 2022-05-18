Он завоевал 100% образовательный грант, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Выпускник из Атырау получил приглашение от пяти топовых университетов мира Фото предоставлено пресс-службой НИШ Учащиеся 12-ого класса Назарбаев Интеллектуальной школы Атырау завоевали стопроцентные образовательные гранты на обучение в престижных университетах мира. По информации пресс-службы учебного заведения, уже в новом учебном году Нурсултан Жанабай начнёт учебу по специальности химическая инженерия в американском Drexel University. Мадина Даярдиева выиграла грант на обучение на факультете административного бизнеса и менеджмента Будапештского Университета. Аман Бекмуратов получил приглашение сразу от пяти университетов мира. В числе высших учебных заведений, приглашающих Амана на обучение, Miami University (США), Marian University (США), Colorado State University (США), Jacobs University Bremen (Германия), La Sapienza University (Италия). Выпускник из Атырау получил приглашение от пяти топовых университетов мира Фото предоставлено пресс-службой НИШ Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.