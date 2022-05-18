Фото предоставлено пресс-службой НИШ Учащиеся 12-ого класса Назарбаев Интеллектуальной школы Атырау завоевали стопроцентные образовательные гранты на обучение в престижных университетах мира. По информации пресс-службы учебного заведения, уже в новом учебном году Нурсултан Жанабай начнёт учебу по специальности химическая инженерия в американском Drexel University. Мадина Даярдиева выиграла грант на обучение на факультете административного бизнеса и менеджмента Будапештского Университета. Аман Бекмуратов получил приглашение сразу от пяти университетов мира. В числе высших учебных заведений, приглашающих Амана на обучение, Miami University (США), Marian University (США), Colorado State University (США), Jacobs University Bremen (Германия), La Sapienza University (Италия).Фото предоставлено пресс-службой НИШ Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.