Уральцы возмутились горами мусора на православных кладбищах
Вывозить мусор коммунальщики планируют с 20 мая, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В редакцию «МГ» обратились местные жители, которые рассказали, что из года в год ситуация на городских старом и новом кладбищах не меняется.
- Есть руководство кладбища, почему мусор не вывозится? Были на Родительский день, мусор прямо на дорогах между могилами. Люди приходят к покойным, а там бардак. Смысл убирать на могилах, если ветром весь мусор разносит по территории, - возмущается жительница Елена Константиновна.
Стоит отметить, что старое городское кладбище было передано в управление ОО «Союз Яицких Уральских Казаков». Председатель правления Вячеслав Солодилов пояснил, что они ежегодно убирают территорию и устраивают субботники.
- Ещё раз объясню, что дело в людях. Почему так сложно прихватить с собой мешок, убрать могилу, собрать мусор и вынести его за пределы кладбища? Почему люди всё раскидывают и складируют? Мы просто физически не успеваем убирать за ними. Хотя у кладбища мы поставили контейнеры для мусора, которые вывозят регулярно работники ТОО «Жайык Таза Кала». Контейнеры для мусора мы взяли старые, сами их заварили, лишь бы мусор не раскидывали, а несли в бачки. В этом году мы испортили семь мотопил, распиливали обломанные деревья на территории кладбища. Забор весь побелили. Ухаживаем. Планируем дорожки посыпать песком, в идеале, хочется уложить плитами. Потом у нас есть туалет уличный, так мы не можем нанять ассенизаторскую машину, потому что люди забросали выгребную яму бутылками, - возмутился Вячеслав Солодилов. - Для нас не проблема вывезти мусор, но и людям нужно быть культурнее. В этом году провели два субботника. Сколько стыдим всех, но все без толку. Горько и досадно на это все смотреть!
Директор нового кладбища, расположенного в районе Свистун горы, Мурадым Джаныбеков говорит, что они также ежегодно проводят работы, вывозят мусор, убирают территорию и сдают отчётность в ЖКХ.
- Да, действительно мусора скопилось много. У нас была договорённость с экс-акимом города Абатом Шыныбековым, что нам выделят транспорт вывезти мусор. Теперь пойдем с этой просьбой к новому акиму. Тем не менее, планируем с 20 мая начать работы, - отметил Мурадым Джаныбеков.
Напомним, на Радоницу жители Уральска пожаловались на беспорядок на кладбище.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
