Произошло это утром 18 мая. По словам актюбинских метеорологов, выпадение града связано со столкновением тёплых и холодных воздушных масс. Размер осадков составил около трёх миллиметров. Град был кратковременным, и особого вреда нанести не успел. iFAAyameoBg?feature=share