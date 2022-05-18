Град размером с крупный горох усеял пригородные посёлки и окраину Актобе. Выпал он и в микрорайонах города, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Крупный град выпал в Актобе Произошло это утром 18 мая. По словам актюбинских метеорологов, выпадение града связано со столкновением тёплых и холодных воздушных масс. Размер осадков составил около трёх миллиметров. Град был кратковременным, и особого вреда нанести не успел. iFAAyameoBg?feature=share Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП Фото и видео очевидцев