- Отец сидел на диване. После случившегося он поднял ребёнка на руки и побежал в приёмный покой. Ребёнка осмотрели педиатр и хирург, ввели обезболивающее, вызвали санитарную авиацию. Состояние ребёнка стало ухудшаться, детский реаниматолог Областной детской многопрофильной больницы Уральска рекомендовал направить к ним, - рассказали в ведомстве.

Происшествие случилось в больнице села Перемётное в Байтерекском районе. Видео с камер наблюдения в редакцию «МГ» прислали читатели. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что ребёнок 2020 года рождения залез на тумбу, на которой стоял телевизор. В результате устройство вместе с тумбой упали на девочку.Пострадавшую госпитализировали на реанимобиле в сопровождении педиатра и медбрата. Сейчас девочка находится в реанимации, её состояние оценивается как стабильно тяжёлое. Выставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние.