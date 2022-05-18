- На месте развёрнут оперативный штаб, создано два участка тушения пожара, введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты с западной и восточной стороны, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Фото: ДЧС Алматы Видео с места пожара распространяется в сети. В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что на улице Тимирязева горит павильон №9 выставочного комплекса «Атакент». Угрозы распространения огня нет.Со слов администрации, здание находится на реконструкции. Ранее там располагался бассейн. Жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидировали в 17:23.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.