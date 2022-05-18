Сообщать о противоправных действиях в стенах школ смогут и родители, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Казахстанские ученики смогут анонимно оставлять жалобы в школах с помощью QR-кодов Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе министерства образования и науки, в школах устанавливаются специальные таблички с QR-кодом. При сканировании ученика «отправят» на сайт по защите прав детей Bala Qorgau, где они могут задать интересующие их вопросы. Учащиеся и родители также могут анонимно обратиться за помощью или сообщить о противоправных действиях в организациях образования. На сегодня QR-таблички уже установлены в нескольких школах Нур-Султана и Алматы. В дальнейшем они будут и в других организациях образования. На сайт поступили более сотни обращений. В основном они касаются вопросов взаимоотношений детей и родителей.
- Сайт Bala Qorgau создан для того, чтобы школьники всегда могли обратиться за необходимой поддержкой и помощью, чтобы они всегда чувствовали себя защищенными. Дети, попадая в разные ситуации, зачастую не знают, как себя вести и к кому обратиться за помощью. Не знают, кому сообщить о фактах буллинга в отношении себя или сверстников. Теперь просканировав QR-код, они смогут обратиться к нам и им будет оказана необходимая консультационная, психологическая помощь, – отметила заместитель председателя комитета по охране прав детей Элина Паули.
На сайте школьники и родители могут также найти советы, как быть в той или иной ситуации. Вопрос можно задать как открыто, так и анонимно. Для этого необходимо оставить заявку на сайте, консультанты перезвонят и ответят на волнующие детей, родителей вопросы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.