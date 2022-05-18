- Сайт Bala Qorgau создан для того, чтобы школьники всегда могли обратиться за необходимой поддержкой и помощью, чтобы они всегда чувствовали себя защищенными. Дети, попадая в разные ситуации, зачастую не знают, как себя вести и к кому обратиться за помощью. Не знают, кому сообщить о фактах буллинга в отношении себя или сверстников. Теперь просканировав QR-код, они смогут обратиться к нам и им будет оказана необходимая консультационная, психологическая помощь, – отметила заместитель председателя комитета по охране прав детей Элина Паули.На сайте школьники и родители могут также найти советы, как быть в той или иной ситуации. Вопрос можно задать как открыто, так и анонимно. Для этого необходимо оставить заявку на сайте, консультанты перезвонят и ответят на волнующие детей, родителей вопросы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
